Festa patrono animali: oggi una “stalla” vicino a piazza San Pietro per Sant’Antonio abate

Iniziativa Coldiretti-Aia davanti a piazza san Pietro per la giornata di sant'Antonio abate (17 gennaio 2017)

I dintorni di piazza San Pietro sono oggi trasformati in una “stalla” a cielo aperto, con mucche, asini, pecore, maiali, capre, cavalli, galline e conigli. L’iniziativa, promossa dall’Associazione italiana allevatori (Aia) e della Coldiretti, è per la giornata di sant’Antonio abate, patrono degli animali. Tra gli altri animali vi sono la mucca pezzata rossa, la maestosa piemontese, l’asino ragusano, il leggendario cavallo italiano da tiro, le storiche pecore di razza sopravissana originaria delle aree del terremoto, i maiali di cinta senese dalle bande nere e molte altre razze. Gli allevatori, con le famiglie e i propri animali, si sono dati appuntamento in piazza Pio XII, di fronte al Colonnato del Bernini. Una delegazione di allevatori, poi, parteciperà alla Messa officiata all’interno della basilica di San Pietro dal cardinale Angelo Comastri, vicario generale di Sua Santità per lo Stato della Città del Vaticano.