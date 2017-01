Emergenza freddo: Comunità S. Egidio, “fare di più per chi vive in strada”

Nel ricordo di “Paola e Amantina, le due donne senza dimora, morte nei giorni scorsi per il freddo a Tor Marancia e Flaminio”, la Comunità di Sant’Egidio torna “a chiedere nuovamente che si risponda alla carenza di posti di accoglienza notturna per chi vive in strada”. Un appello rivolto ad autorità e cittadini, ai quali è chiesto di “fare di più per chi vive in strada”. La Comunità di Sant’Egidio ricorderà le due donne recentemente scomparse in una veglia di preghiera che si terrà giovedì 19 gennaio, dalle 19.45, presso la parrocchia della Santa Croce in via Flaminia a Roma. Sono morti – si legge in una nota della Comunità di Sant’Egidio – “che suscitano sentimenti di pietà per chi è più povero e emarginato”. “Molti romani si sono mobilitati nella solidarietà durante l’ondata di freddo intenso dei giorni scorsi”, prosegue la nota, sottolineando che sono “tantissime le coperte e i sacchi a pelo che i cittadini hanno portato alla ‘Città ecosolidale’ in via del Porto Fluviale 2 e alla mensa di via Dandolo 10, che la Comunità ha distribuito durante i giri serali nelle stazioni e nei luoghi dove abitualmente aiuta i senza dimora”. Inoltre, nei giorni scorsi, “la Comunità ha aperto le porte della chiesa di San Calisto, che dal 7 gennaio accoglie oltre 30 persone”. “Sull’esempio della chiesa del Vaticano a Trastevere, alcune congregazioni religiose hanno deciso di offrire un riparo al caldo a chi non ha casa”, afferma la Comunità di Sant’Egidio, aggiungendo che ci sono “tra questi i Padri Giuseppini del Murialdo, che dalla notte scorsa hanno messo a disposizione il Pontificio Oratorio San Paolo per ospitare i senza dimora”. Ieri notte nei locali del centro sportivo hanno trovato rifugio 5 persone e, da stanotte, la disponibilità salirà a 15 posti. “Queste iniziative – conclude la nota – mostrano come sia possibile fare spazio e proteggere la vita di chi è maggiormente esposto al freddo”.