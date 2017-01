Diocesi: Siracusa, al santuario della Madonna delle lacrime iniziative per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si svolge dal 18 al 25 gennaio, sul tema “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”, il santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa propone alcuni appuntamenti che saranno ospitati nella cripta del santuario presso la cappella dell’Iconostasi. “La Madonna delle Lacrime, che ha pianto in una abitazione accanto a una Chiesa evangelica – afferma don Aurelio Roberto Russo, rettore del santuario – è Madre dell’Unità che anela a vedere i figli uniti in Gesù Cristo”. Domani, mercoledì 18 alle 18, dopo la recita del Rosario, don Giuseppe Lombardo, delegato regionale della Fisc Sicilia nonché direttore del settimanale “Cammino” e fondatore e assistente ecclesiastico dell’Associazione Russia Cristiana San Vladimir di Siracusa, presiederà la celebrazione eucaristica. Per lunedì 23, alle 19, è in programma, invece, una particolare preghiera contemplativa dinanzi all’Iconostasi, a cura dell’Associazione Russia Cristiana.