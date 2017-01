Diocesi: mons. Bregantini (Campobasso-Bojano) celebra la Messa per la festa di S. Antonio Abate

Questo pomeriggio, alle 17.30, nell’ambito della festa di Sant’Antonio Abate, l’arcivescovo di Campobasso-Bojano, monsignor GianCarlo Bregantini, presiederà la Messa in onore del santo protettore degli animali e di chi coltiva la terra. A concelebrare la liturgia, il parroco della chiesa di Sant’Antonio Abate, don Ugo Iannandrea. Attesa e partecipata dai fedeli sarà la liturgia che si terrà nel borgo storico di Campobasso, dove forte è la realtà sociale delle “diversità” culturali etnico-religiose. Un borgo dove i cittadini vivono la semplicità e il forte richiamo religioso che – ricorda la diocesi – diventa un momento di aggregazione sociale attraverso la simbologia rituale di “sant’Antuone” così chiamato dai campobassani, perla della religiosità popolare del capoluogo e di tanti centri cittadini molisani. A conclusione della celebrazione e come tradizione vuole sarà simbolicamente celebrato il rito di accensione del fuoco e la benedizione degli animali “anche attraverso la semplice accensione di una candela dal braciere preparato in chiesa, viste le avverse condizioni del tempo”, ha dichiarato Bregantini.