Diocesi: Monreale, nel fine settimana si commemorano i 500 anni della riforma luterana

Nell’ambito della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, dedicata quest’anno al tema “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”, si terranno a Monreale alcune iniziative per commemorare i 500 anni della riforma luterana. Sabato 21 gennaio, alle 17 in duomo, verrà celebrata la liturgia ecumenica della Parola secondo il formulario approvato dalla Commissione mista cattolico-luterana. Successivamente, alle 18.30, presso la chiesa capitolare teutonica del Sacro Cuore, monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e familiare dell’Ordine Teutonico, terrà una riflessione su “Luteranesimo e Cattolicesimo: convergenze e divergenze ecclesiologiche e sacramentali”. Il giorno seguente, domenica 22 gennaio, alle 16 sempre presso la chiesa capitolare teutonica del Sacro Cuore, ospiterà un evento accademico patrocinato dall’Accademia Teutonica. “La Commenda dell’Ordine Teutonico di Sicilia – si legge in una nota dell’arcidiocesi di Monreale – in linea con le indicazioni del Sommo Pontefice, si è fatta promotrice di questo incontro di preghiera e di riflessione sulle ragioni storiche e teologiche della Riforma e sulle prospettive di un possibile recupero della piena comunione con i fratelli luterani”. Dopo i saluti dei rappresentanti delle Chiese presenti, tra cui l’arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi, verranno proposte le lectio magistralis dal reverendo Dag Sandahl, decano emerito di Kalmar e membro del Consiglio Esecutivo della Chiesa Luterana di Svezia, dal reverendo Roald Nikolai Flemestad, vescovo della Nordic Catholic Church (Chiesa vetero cattolica di Norvegia), da dom Notker Wolf, abate primate emerito dei Benedettini, e dal reverendo Miloš Klatik, vescovo generale della Chiesa Evangelica della Confessione di Augusta (Chiesa Luterana) in Slovacchia.