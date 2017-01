Diocesi: Milano, incontro Papa-cresimandi. Iscrizioni aperte dal 6 febbraio

Partiranno il 6 febbraio le iscrizioni online per consentire a tutti i cresimandi e cresimati di incontrare Papa Francesco nel corso della sua visita a Milano in programma il 25 marzo prossimo. Lo ha comunicato in una nota la diocesi di Milano, specificando che la Fom, la Fondazione diocesana per gli oratori milanesi, ha già avviato la macchina organizzativa per permettere a tutti di partecipare all’incontro che avrà luogo allo stadio Meazza. “È davvero una circostanza eccezionale il fatto che il Papa dedichi un incontro specifico ai ragazzi di una diocesi e in particolare a cresimandi e cresimati”, ha detto don Samuele Marelli, direttore della Fom, commentando l’arrivo del Pontefice allo stadio. Alle 17.30 Bergoglio entrerà al Meazza accompagnato dal cardinale Angelo Scola e verrà accolto da decine di migliaia di ragazzi cresimandi e cresimati, dai loro educatori, genitori, padrini e madrine, che saranno nello stadio già dalle 17, orario di inizio dell’evento. Per un’efficace organizzazione, e per far sì che tutti i cresimandi 2017 e cresimati 2016 della diocesi riescano ad accedere allo stadio, la Fom ha elaborato un preciso piano di iscrizione.

“Stiamo ultimando la raccolta dei numeri dei ragazzi che faranno la Cresima nel 2017 per permettere a tutti di partecipare – ha spiegato Gabriele Alberti, referente eventi Fom –. Dopo che tutti i referenti decanali ci avranno consegnato questo dato, indicheremo la disponibilità dei posti per ciascuna parrocchia”. Le iscrizioni si apriranno dunque ufficialmente il 6 febbraio e saranno on line. Per ogni chiarimento, sarà possibile contattare la e-mail dedicata: cresimandipapa@diocesi.milano.it.