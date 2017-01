Diocesi: Milano, il card. Scola per la prima volta in sinagoga. Dialogo con il rabbino Arbib

L’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, per la prima volta in sinagoga. Avviene oggi, 17 gennaio, in occasione della 28ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cristiani ed ebrei e alla vigilia dell’apertura della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il cardinale alle 19 incontrerà il rabbino capo di Milano e presidente dell’Assemblea dei rabbini d’Italia, rav. Alfonso Arbib, nella sinagoga centrale di via della Guastalla, ed entrambi interverranno sul significato che assume il riconoscimento delle comuni radici di fede. Il card. Scola sarà accompagnato da una delegazione composta da rappresentanti della diocesi allargata anche ai ministri delle comunità appartenenti al Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano e ai componenti del comitato scientifico (di cui fa parte lo stesso rav. Arbib) che presiede all’organizzazione degli incontri “I Dialoghi di vita buona”. “La visita in sinagoga – spiega il vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione sociale della diocesi di Milano, monsignor Luca Bressan, che ha collaborato alla preparazione dell’incontro – è frutto del dialogo tra l’arcivescovo Scola e rav. Arbib. Insieme vogliono testimoniare l’impegno delle due religioni per la pace. Per i cristiani come per gli ebrei Gerusalemme è il cuore e il punto centrale della fede e insieme possiamo essere artefici di pace”.