Diocesi: Mantova, iniziative per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

Sarà dedicata a “Globalizzazione, grandi migrazioni e diritti umani” la serata in programma a Mantova giovedì 19 gennaio. Inserita nel ciclo di appuntamenti “Cultura e carità”, l’iniziativa è organizzata da Caritas diocesana con Ufficio per la Pastorale sociale, Fondazione Migrantes, Centro per il dialogo fede e cultura, Centro missionario e Azione Cattolica. All’incontro, che si terrà dalle 20.45 presso la sala delle Capriate del Centro Sant’Andrea, parteciperà Franco Valenti, esperto di lavoro culturale e solidarietà a livello nazionale e internazionale, già presidente della “Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo” e componente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia. L’incontro è promosso in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che la Chiesa di Mantova celebrerà domenica 22 gennaio con una Messa presieduta alle 18 in duomo dal vescovo diocesano, monsignor Marco Busca. Giovedì 26 gennaio alle 20.45, sempre presso il Centro Sant’Andrea, si svolgerà un secondo momento di riflessione. A parlare di “Accogliere o chiudere le frontiere? Il pensiero della Chiesa” sarà monsignor Agostino Marchetto, già segretario del Pontificio Consiglio delle migrazioni.