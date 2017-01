Diocesi: Latina, martedì 24 mons. Crociata incontra i giornalisti locali

Il vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, monsignor Mariano Crociata, incontrerà martedì 24 gennaio i giornalisti locali. Lo farà in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono della categoria. L’incontro, che si svolgerà dalle 11.30 presso la curia vescovile di Latina, “sarà momento per uno scambio di riflessioni – si legge in una nota – su cosa significhi essere giornalisti nel territorio pontino, sui principali temi riguardanti la Chiesa locale e sul contenuto della 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2017, che avrà come tema ‘Non temere, perché io sono con te (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo’”. “Al termine dell’incontro – conclude la nota – il vescovo avrà piacere di intrattenersi a pranzo con i giornalisti convenuti”.