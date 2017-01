Diocesi: Assisi, sabato 21 si inaugurano “Le giornate del nuovo umanesimo” con mons. Galantino

Sarà presente anche monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, alla giornata inaugurale della Scuola di formazione socio-politica “Giuseppe Toniolo” della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino che, per l’edizione 2017, lancia “Le giornate del nuovo umanesimo”. Si tratta di un’iniziativa condivisa con l’Unione cristiana imprenditori e dirigenti (Ucid) che prevede – si legge in una nota – “una serie di appuntamenti che si svolgeranno periodicamente in varie città italiane anche in collaborazione con altre realtà cattoliche”. Per Francesca Di Maolo, presidente della Commissione problemi sociali e lavoro diocesana, “è più che mai urgente riscoprire, pur in dialogo con altre ispirazioni e culture, i principi fondamentali del cristianesimo e della dottrina sociale della Chiesa, sicura fonte di ispirazione capace di avviare a soluzione i problemi attuali sempre più gravi e complessi”. “È il momento che i cattolici si sentano impegnati in un’opera di riscoperta dei valori fondanti della nostra civiltà ed elaborino soluzioni, in una parola, che facciano sentire la propria voce”, prosegue Di Maolo, spiegando che “attualità e concretezza vorrebbero essere le caratteristiche di queste ‘Giornate del nuovo umanesimo’, che intendono recuperare lo spirito con cui Giuseppe Toniolo, a cavallo dell’otto-novecento, aveva cercato di affrontare i problemi allora più urgenti”. La giornata inaugurale, che si svolgerà alle 15.30 presso la sala convegni dell’Istituto Serafico di Assisi, sarà dedicata al tema “Impresa e partecipazione nell’economia globale alla luce del pensiero del beato Toniolo”. Dopo la presentazione de “Le giornate del nuovo umanesimo”, a cura di Romano Molesti, presidente della Fondazione nazionale di studi tonioliani, interverranno mons. Galantino, il segretario generale dell’Ucid, Giovanni Scanagatta, suor Alessandra Smerilli, docente all’“Auxilium” di Roma, e Rolando Pini, ordinario di diritto amministrativo all’Università di Bologna.