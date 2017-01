Dialogo cattolici-ebrei: don Bettega (Cei), “ogni sforzo di conoscenza reciproca non può che portare frutti buoni”

“Riconoscibili o meno che siano, le radici sono elemento imprescindibile anche di ciascuna espressione di fede”. Lo sottolinea, in una nota per il Sir, don Cristiano Bettega, direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei, evidenziando che “Israele, inteso in quell’inesprimibile intreccio che è la sua storia, la sua cultura, la sua fede, il suo appartenere a una terra e ad ogni terra”, “è la radice santa, dalla quale si sviluppa il cristianesimo”, come sottolinea, tra gli altri, il catechismo degli adulti della Chiesa cattolica italiana. Ma, avverte don Bettega, “il fatto che i cristiani guardino agli ebrei come alla loro ‘radice santa’ non equivale a sminuirne l’importanza o a sotterrarne il valore; piuttosto significa riconoscere che proprio da lì continuiamo a prendere la linfa indispensabile per la vita. Tagliare questo legame, o anche soltanto misconoscerne l’importanza, si tradurrebbe per i cristiani in una condanna a morte”.

Secondo il direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei, “non è un caso che questa Giornata per il dialogo ebraico-cristiano sia stata fissata al 17 gennaio di ogni anno: come il portale di apertura della Settimana di preghiera per l’unità dei credenti in Cristo, come il primo, insostituibile movimento di una sinfonia, i cui legami meritano ancora di essere scoperti, approfonditi, valorizzati. Legami, inoltre, capaci di rimettere in circolo linfa vitale anche per i rapporti tra i cristiani stessi, siano essi di tradizione ortodossa, cattolica o protestante”. Don Bettega si dice convinto infatti che “ogni sforzo di conoscenza reciproca tra cristiani ed ebrei, ogni impegno teso a riconoscere come il cristianesimo sia impensabile senza l’ebraismo di ieri e di oggi non possa che portare frutti buoni”.