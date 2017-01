Comunicazioni: Trieste, a febbraio “Parole O_Stili” contro la violenza 2.0

“Un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza 2.0”. È questo l’obiettivo della community di “Parole O_Stili” che vivrà il suo primo momento di confronto a Trieste, nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 febbraio. Saranno presenti – si legge in una nota – oltre 300 comunicatori, giornalisti, politici, docenti influencer e personalità di rilievo “a cui le parole e il linguaggio stanno particolarmente a cuore”. Tra gli ospiti, sicura la presenza della presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, e del direttore del Tg La7, Enrico Mentana. “Durante i lavori – proseguono i promotori – sarà presentato il ‘Manifesto della comunicazione non ostile’, realizzato dalla community con l’obiettivo di ridurre, arginare e combattere le pratiche e i linguaggi negativi della Rete”. L’iniziativa, che sarà ospitata presso il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima di Trieste, si aprirà alle 16.30 del 17 febbraio con una sessione plenaria nel corso della quale verrà presentato e firmato il Manifesto. Saranno inoltre presentati dati inediti dell’Ipsos elaborati per “Parole O_Stili” dall’Istituto Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e dati dell’Istituto di ricerca Swg. Nella seconda giornata si terranno 9 panel tematici dedicati a “giornalismo e mass media”, “viaggi, sport e divertimento”, “bufale e algoritmi”, “in nome di Dio”, “giovani e digitale”, “business e advertising”, “social media e scritture”, “bambini e social media” e “politica e legge”.