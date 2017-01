Coldiretti: scomparsi 2 milioni di animali in 10 anni. Rischio estinzione per le razze storiche del “made in Italy”

Iniziativa Coldiretti-Aia davanti a piazza san Pietro per la giornata di sant'Antonio abate (17 gennaio 2017)

Razze storiche a rischio estinzione, con lo spopolamento delle aree interne e montane e una crescente dipendenza dall’estero per carne, salumi, latte formaggi. È l’allarme lanciato oggi da Coldiretti, rilevando che negli ultimi 10 anni sono scomparsi 2 milioni di animali dalle fattorie italiane. Mentre le importazioni sono vicine al 40%, mettendo in discussione il primato dell’enogastronomia Made in Italy. “Quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere lo spopolamento e il degrado spesso da intere generazioni”, dichiara il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, sottolineando che “in pericolo c’è un patrimonio culturale, ambientale ed economico del Paese”.

Nella fattoria Italia – sottolinea Coldiretti – “sono ancora allevati 49 milioni di galline per le uova, 8,7 milioni di maiali, 6,2 milioni di pecore, 6 milioni di conigli, 6,1 milioni di bovini, 750 mila capre, 344 mila bufale, 385 mila cavalli e 59 mila asini”. Questi ultimi “sono gli unici in netta controtendenza rispetto all’andamento generale”, con un numero negli ultimi dieci anni più che quadruplicato, “importante segnale di riscossa per l’allevamento”. Tuttavia “sono minacciate di estinzione – sottolinea la Coldiretti – ben 130 razze allevate tra le quali 38 razze di pecore, 24 di bovini, 22 di capre, 19 di equini, 10 di maiali, 10 di avicoli e 7 di asini, sulla base dei Piani di sviluppo rurale della precedente programmazione. Dalla capra Girgentana dalle lunghe corna a forma di cavaturacciolo alla gallina di Polverara ritratta con il caratteristico ciuffo fin dal 1400 in quadri e opere conservati anche nei Musei vaticani, dalla Mora romagnola, una curiosa razza di maiale dal mantello nerastro con tinte dell’addome più chiare, ai bovini di razza Garfagnina con mantello brinato e pelle di colore ardesia”.