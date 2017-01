Cardinale Scola: domani apre la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani in una chiesa protestante

Domani, 18 gennaio, in omaggio al 500° della riforma protestante, a Milano la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” sarà aperta in una chiesa protestante. L’arcivescovo, cardinale Angelo Scola, guiderà alle 18 la processione nel giardino antistante la chiesa di via Marco De Marchi insieme alla pastora battista Anna Maffei e padre greco ortodosso Teofilatto Vitsos. Scola terrà anche la predicazione all’interno di un programma di letture e di gesti contro le divisioni e in favore di azioni di pace. “Siamo onorati di questa visita e della decisione del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano di inaugurare da noi la Settimana”, spiega la pastora luterana Nora Foeth. Piccola ma antica comunità plurinazionale, la chiesa di via Marco de Marchi è punto di riferimento per luterani e calvinisti di nazionalità tedesca, svizzera e italiana dal 1850. “Dialogo e spirito di fratellanza hanno ricevuto un impulso particolare anche dalla visita del Papa in Svezia e vivere insieme è oggi un traguardo sempre più vicino”, sottolinea monsignor Luca Bressan, vicario diocesano per l’ecumenismo. “Cinquant’anni di lavoro ecumenico non sono passati invano. Le diversità, in ambito cristiano, oggi non solo sono considerate legittime, ma possono convivere e cooperare”, aggiunge il pastore valdese Giuseppe Platone, presidente in carica del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano che in collaborazione con il Servizio per l’ecumenismo e il dialogo della diocesi ha curato il programma. Previsti dal 18 al 25 gennaio 21 incontri di preghiera e dialogo tra i fedeli delle confessioni cristiane cattoliche, ortodosse e protestanti. Al 500° dell’inizio della riforma protestante è inoltre dedicata una due giorni di studi, il 24 e il 25 febbraio Villa Cagnola di Gazzada (Varese) sul tema “Lutero, la Riforma e le arti”.