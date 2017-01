Biotestamento: Roccella, in realtà è una legge sull’eutanasia

(DIRE-SIR) – “Il progetto di legge sul cosiddetto biotestamento, di cui è iniziato l’esame in commissione, è in realtà una legge sull’eutanasia. Il testo inoltre è superficiale e mal scritto, pessimo persino sul piano tecnico”. Lo dice la parlamentare di Idea, Eugenia Roccella. “Mi appello a tutte le forze politiche – attacca Roccella – affinché comprendano che serve tempo per approfondire una legge in tema di vita e di morte. Ad oggi non c’è nessuna urgenza di chiudere la discussione in tema di biotestamento, legge per altro non richiesta dagli italiani, ma fatta solo allo scopo distrarre l’opinione pubblica dalle urgenze del paese e dai danni, sempre più evidenti, prodotti dal governo Renzi e dal suo clone Gentiloni”, termina Roccella.

