Sant’Antonio Abate: alle 11.30 la messa del cardinale Angelo Comastri

Mucche, galline, vitelli, caprette, agnelli, pony: sono gli ospiti speciali di piazza San Pietro, con la coreografia dei palloncini colorati gialli con la scritta verde della Coldiretti. Si tiene oggi, infatti, la decima edizione della “Fattoria sotto il cielo” allestita vicino piazza San Pietro, in piazza Pio XII, davanti al colonnato del Bernini, dall’Associazione degli allevatori italiani (Aia) per la Festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli Allevatori. Alle ore 11.30, presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana, il cardinale Angelo Comastri, vicario generale del Papa per la Città del Vaticano, presiede la messa per gli allevatori.