Salute: Policlinico Gemelli, al via percorso dedicato per pazienti con tumore del cervello

“Offrire diagnosi, trattamento e assistenza omogenei e tempestivi, garantendo la presa in carico globale e integrata del paziente, ottimizzando la qualità e gli outcome assistenziali” per gli adulti con tumore cerebrale. È l’obiettivo del percorso clinico-assistenziale, presentato questa mattina, nato presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. “I tumori dell’encefalo – si legge in una nota – rappresentano nel nostro paese il 2,6% del totale dei decessi oncologici e il 2,7% del totale delle morti per tumore nell’uomo e il 2,9% nelle donne”. “Nel 2015 il volume di attività all’interno della Fondazione Gemelli – prosegue la nota – è risultato pari a 393 interventi chirurgici per neoformazione cerebrale dell’adulto”. “Tale dato pone il Policlinico Gemelli al primo posto nel confronto regionale e al quarto posto in quello nazionale”. “La fase diagnostica riveste fondamentale importanza, essendo una elemento cardine nella definizione del trattamento più adeguato per ogni paziente”, precisano dal Policlinico, evidenziando che “per garantire un tempestivo accesso al percorso, lo staff della Fondazione Gemelli ha previsto per i pazienti con sospetta neoplasia cerebrale degli slot dedicati per le prestazioni di diagnostica per immagini”. “Questo sforzo renderà più agevole e rapida la fase di inquadramento del paziente che si rivolga al Gemelli”, assicurano. Per Alessandro Olivi, direttore della Neurochirurgia “la selezione e il coordinamento delle risorse più avanzate per la diagnostica e la terapia, assieme a una attenzione particolare a tutte le necessità (fisiche e psicologiche) del paziente stesso, potranno accompagnarlo in modo personalizzato durante l’intero decorso della malattia”. “L’alta specializzazione dell’équipe neurochirurgica del Gemelli – prosegue la nota – diretta da Olivi, e gli ausili delle moderne tecnologie intra-operatorie garantiscono la massima radicalità chirurgica con il minor rischio di complicanze”.