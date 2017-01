Prezzi: Istat, 2016 in deflazione (-0,1), a dicembre +0,4%

(DIRE-SIR) – Nel mese di dicembre 2016, l’indice dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,4% rispetto al mese precedente e dello 0,5% nei confronti di dicembre 2015. La stima preliminare, informa l’Istat, è quindi confermata. In media d’anno, nel 2016 i prezzi al consumo registrano una variazione negativa del -0,1%: è dal 1959 (quando la flessione fu pari a -0,4%) che non accadeva. La ripresa dell’inflazione a dicembre 2016 è dovuta principalmente, spiega l’istituto di statistica, all’accelerazione della crescita dei prezzi dei servizi di trasporti (+2,6%, da +0,9% di novembre), degli energetici non regolamentati (+2,4%, da +0,3% di novembre) e degli alimentari non lavorati (+1,8%, era +0,2% il mese precedente).

