Portogallo: Fatima, incontro nazionale della Pastorale penitenziaria. “Questo è il tempo della misericordia”

Il coordinatore della Pastorale penitenziaria della Chiesa cattolica portoghese, padre João Gonçalves, ha annunciato che il 12º Incontro nazionale del settore si svolgerà nei giorni 20 e 21 gennaio nell’Hotel Santo Amaro di Fatima, incentrato sul tema “Questo è il tempo della misericordia”, ispirato alla lettera apostolica di Papa Francesco “Misericordia et misera”. La prima giornata sarà particolarmente dedicata agli assistenti spirituali e ai religiosi cattolici che operano negli Istituti di pena: la sessione inaugurale vedrà la partecipazione del vescovo ausiliare di Lisbona, mons. Joaquim Mendes, che accompagnerà i lavori come membro della Commissione episcopale della Pastorale sociale. Nella stessa mattinata, la tematica dell’incontro sarà presentata dall’assistente spirituale e religioso del penitenziario di Bragança, padre Fernando Calado Rodrigues, mentre nel pomeriggio “il dibattito s’incentrerà sulle concrete modalità della pratica misericordiosa, mediante la comunicazione e lo scambio delle esperienze pastorali tra i diversi agenti del settore”. Il secondo giorno, dedicato soprattutto ai collaboratori, ai volontari, e ai simpatizzanti cattolici della Pastorale penitenziaria, sarà invece caratterizzato da “importanti e significative testimonianze di persone che sono state in carcere”, e dalle conclusioni.