Parlamento Ue: sessione plenaria. Oggi presentazione candidati, elezione presidente entro domani sera

(Strasburgo) Prende avvio oggi alle 18 la plenaria dell’Europarlamento, riunito a Strasburgo e chiamato ad eleggere, domani, il nuovo presidente, al posto dell’uscente Martin Schulz. L’ufficio stampa dell’Assemblea ha appena annunciato che le prime votazioni si terranno domani nella mattinata. L’apertura della seduta si avrà alle ore 9: ognuno dei candidati (al momento sette) avrà a disposizione 3 minuti per presentarsi e far conoscere i punti essenziali del proprio programma. L’esito del primo turno di votazioni dovrebbe aversi attorno alle 11. Per i primi tre turni occorre la maggioranza semplice (50%+1 dei votanti) per diventare presidente. L’eventuale – e probabilissima – seconda votazione è stabilita alle 13. Se fosse necessario il terzo scrutinio, avverrebbe alle 17. Infine, se nessun candidato ottenesse la maggioranza nelle prime tre votazioni, il quarto scrutinio avverrebbe come ballottaggio tra i due più votati al terzo turno. La quarta votazione è stata fissata alle 20 e in tal caso l’esito del voto e la proclamazione del vincitore si avrebbero attorno alle 22-22.30 di domani.