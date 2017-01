Parlamento Ue: seduta-lampo. Confermati 7 candidati alla presidenza dell’Assemblea

(Strasburgo) È durata esattamente 14 minuti la seduta di apertura della plenaria dell’Europarlamento (Strasburgo, 16-19 gennaio), che domani eleggerà il proprio presidente, mentre voterà 14 vicepresidenti e 5 questori nella giornata di mercoledì nonché la composizione delle 22 commissioni parlamentari. Il presidente uscente Martin Schulz, ha letto, in ordine alfabetico, i candidati al primo turno di votazione, che si svolgerà domattina dalle 9 alle 12. Si tratta dei seguenti 7 eurodeputati: Eleonora Forenza (gruppo della Sinistra unitaria europea), Jean Lambert (Verdi), Gianni Pittella (Socialisti e democratici), Laurentiu Rebega (Europa delle nazioni e delle libertà), Helga Stevens (gruppo Conservatori e riformisti, Antonio Tajani (gruppo dei Popolari), Guy Verhfstadt (Alde-Liberaldemocratici). In apertura di seduta i candidati avranno tre minuti a testa per presentarsi, a partire dai gruppi politici più piccoli fino ai due maggiori (Socialisti & democratici e Popolari). Se, come appare certo, il presidente non sarà eletto alla prima votazione, le altre sedute di voto sono fissate alle 13, alle 17 e infine, per un eventuale ballottaggio tra i due più votati al terzo scrutinio, alle 20. Schulz ha specificato che i deputati-scrutatori, scelti per sorteggio, “saranno pregati di lasciare in ufficio il telefono cellulare”, perché il vincitore e nuove presidente “deve essere annunciato in aula dal presidente dell’Assemblea e non comunicato prima alle agenzie di stampa”.