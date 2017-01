Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime del disastro aereo in Kyrgyzstan

Il Papa ha inviato oggi, tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, un telegramma di cordoglio per le vittime del disastro dell’aereo cargo precipitato questa mattina vicino all’aeroporto internazionale di Manas a Bishkek, in Kyrgyzstan, distruggendo in parte il centro abitato. Profondamente rattristato nell’apprendere della tragica caduta di un aereo cargo vicino Bishkek”, si legge nel telegramma, il Papa fa giungere le sue condoglianze “a tutti coloro che hanno perso i propri cari, in particolare a Manas, e raccomanda le anime dei defunti alla misericordia di Dio”.