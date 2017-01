Papa Francesco: Angelus, “guai quando la Chiesa annuncia se stessa, perde la bussola”

“Guai, guai quando la Chiesa annuncia se stessa; perde la bussola, non sa dove va!”. È l’ammonimento del Papa, che durante l’Angelus di ieri ha ribadito che “la Chiesa annuncia Cristo; non porta sé stessa, porta Cristo. Perché è Lui e solo Lui che salva il suo popolo dal peccato, lo libera e lo guida alla terra della vera libertà”. “La Chiesa, in ogni tempo, è chiamata a fare quello che fece Giovanni il Battista, indicare Gesù alla gente dicendo: ‘Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!’”, l’invito di Francesco sulla scorta delle letture del giorno. “Lui è l’unico Salvatore! Lui è il Signore, umile, in mezzo ai peccatori, ma è Lui, Lui: non è un altro, potente, che viene; no, no, è Lui!”. “E queste sono le parole che noi sacerdoti ripetiamo ogni giorno, durante la Messa, quando presentiamo al popolo il pane e il vino diventati il Corpo e il Sangue di Cristo”, ha fatto notare il Papa, secondo il quale “questo gesto liturgico rappresenta tutta la missione della Chiesa, la quale non annuncia sé stessa”.