Minori migranti: Caritas Europa ai leader Ue, “vie legali” per sottrarli ai trafficanti

“I minori migranti che viaggiano soli hanno bisogno di tutto il nostro sostegno”: lo ricorda Caritas Europa, chiedendo oggi ai leader europei “vie legali” affinché “i bambini non dipendano dai trafficanti per raggiungere l’Europa”. Caritas Europa invita perciò gli Stati membri dell’Unione europea a rispondere all’appello di Papa Francesco a favore dei minori migranti, una cifra in incredibile aumento in Europa e nel mondo. Secondo le stime dell’Unicef circa 50 milioni di minori sono stati costretti a migrare, di cui 28 milioni a causa di conflitti e violenze. Molti hanno subito traumi enormi, anche durante i viaggi gestiti dai trafficanti. Tra i suggerimenti, il rilascio di “visti umanitari” soprattutto nei casi in cui moltissime persone sono costrette a lasciare il proprio Paese; l’applicazione, se necessario, della “Direttiva di protezione temporanea, per consentire alle persone di viaggiare in modo sicuro e spendere i loro soldi in viaggi ordinari anziché pagare i trafficanti”; “migliorare la protezione dei richiedenti asilo minorenni riformando il Sistema comune di asilo europeo (Ceas)”.