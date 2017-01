Migranti: mons. Perego (Migrantes), proposte del Viminale “siano migliorative”

Auspica che le proposte del Viminale “siano migliorative sul piano della tutela, del percorso di valorizzazione della presenza dei richiedenti asilo e della sburocratizzazione dei tempi”. Così monsignor Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes, commenta al Sir le indiscrezioni comparse oggi sulla stampa in merito al piano del Ministero dell’interno che il ministro Marco Minniti presenterà mercoledì 19 gennaio in Parlamento. Mons. Perego non vuole esprimere pareri finché non avrà sottomano un testo di riferimento e i relativi decreti attuativi. Ricorda però che i lavori socialmente utili per i richiedenti asilo “sono già previsti e in tanti comuni vengono già fatti. Non possono essere obbligatori perché andrebbero contro la libertà costituzionale di un richiedente asilo”. Auspica, inoltre, che le Commissioni territoriali “siano costituite non sulla base della rappresentanza ma della competenza, per salvaguardare le diverse tipologie di migranti”.