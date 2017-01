Irlanda: da oggi la visita ad limina dei vescovi. Venerdì 20 gennaio l’incontro con Papa Francesco

E’ cominciata oggi la visita ad limina dei vescovi irlandesi a Roma, dove nei prossimi dieci giorni incontreranno Papa Francesco (venerdì 20 gennaio) e i responsabili dei dicasteri della Santa Sede per fare il punto sulla situazione della vita della Chiesa nel Paese. Prima di dare inizio alla visita, questa mattina i vescovi e gli amministratori diocesani delle 26 diocesi presenti sull’isola hanno celebrato una messa sulla tomba di San Pietro presieduta da monsignor Eamon Martin, arcivescovo di Armagh e primate di tutta l’Irlanda. “Siamo consapevoli – ha detto l’arcivescovo Martin – delle pressioni e delle lotte che affliggono la nostra gente. Sappiamo che le lotte interne possono distruggere l’armonia, che i lupi a volte attaccano il gregge, e che la pesante responsabilità per la loro cura ricade sulle nostre spalle. Ma se tutto questo fosse lasciato esclusivamente a noi, sappiamo nei nostri cuori che inevitabilmente falliremmo come pastori, il gregge si disperderebbe e la comunione andrebbe in frantumi. Ma non è così. Qui, presso la tomba di San Pietro, troviamo la consolazione nella consapevolezza che il Signore ha scelto Pietro” ed ha pregato per lui. L’arcivescovo Martin ha quindi invitato i vescovi a pregare “in modo speciale” per i sacerdoti in Irlanda: “Tutti noi teniamo al loro ministero e al loro benessere. Siamo consapevoli che i loro numeri diventano sempre più piccoli, che aumenta il carico di lavoro e che le situazioni pastorali diventano sempre più difficili. Ringraziamo Dio oggi per la loro capacità di resilienza, dedizione e generosità”.