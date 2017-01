Germania: card. Marx (Dbk), “per i cristiani ampia possibilità di impegno politico, ma anche limiti”

Il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco-Frisinga, ha formulato delle “linee rosse” per i cristiani che partecipano al dibattito politico. In una intervista rilasciata al quotidiano “Nürnberger Nachrichten”, uscita oggi, il cardinale ha evidenziato come i cristiani si debbano confrontare ogni giorno “con la xenofobia, con chi denigra le altre comunità religiose, con il razzismo, con l’indifferenza alla povertà nel mondo, col nazionalismo”. Secondo Marx “dove tutto è semplificato, dove gli slogan contribuiscono a creare ostilità, un cristiano non può essere lì”. Sul tema delle valutazioni e delle posizioni delle comunità parrocchiali locali rispetto alla politica del partito populista xenofobo “Afd- Alternative für Deutschland”, il cardinale ha espresso l’intenzione di analizzare “ogni controversia nei contenuti” ma “per i cristiani vi è un’ampia possibilità di impegno politico, ma anche dei limiti”. Va però considerato come determinate persone possano sentirsi vicini a certi programmi politici. Marx ha chiesto “il disarmo verbale” in quanto “non si deve assumere lo stile di discorso violento e del fondamentalismo ma “si può avere successo anche con obiettività e rispetto”.