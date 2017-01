Emergenza freddo: Borzì (Acli Roma), ogni giorno 50 colazioni e 50 cene per senzatetto della capitale

“Abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa della Croce Rossa di Roma visto il prolungarsi dell’emergenza freddo e sconvolti dalle notizie di senzatetto che hanno perso la vita in questi giorni. Come Acli di Roma abbiamo deciso di affiancare chi è più esperto di noi nell’assistenza dei senza fissa dimora, secondo il nostro stile che è quello di massimizzare le eccellenze e minimizzare le sovrapposizioni, proprio per questo garantiremo 50 colazioni ogni mattina e 50 pasti ogni sera per le persone che troveranno alloggio presso il presidio di accoglienza temporanea della Croce Rossa in via Toscana 12”. È quanto dichiara la presidente delle Acli di Roma e provincia, Lidia Borzì. “Per garantire questi pasti – prosegue Borzì – utilizzeremo sia il pane invenduto, ma buono da mangiare, che ogni giorno recuperiamo grazie al progetto ‘il pane A Chi Serve 2.0’, sia beni raccolti grazie ad una vera e propria gara di solidarietà partita dalla rete dei nostri partner e non solo, che vede protagoniste associazioni, commercianti e volontari, tutti uniti per far fronte a questa vera e propria emergenza che riguarda purtroppo tantissime persone della nostra città. Già questa mattina infatti, nella nostra sede sono arrivate coperte, cuscini, guanti, maglioni e altri beni di prima necessità fondamentali in un momento così difficile”.