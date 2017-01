Diocesi: Lecce, domenica 22 gennaio la festa dei giornalisti

Festa dei giornalisti leccesi, domenica 22 gennaio, in prossimità della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Alle 11 momento di accoglienza in piazza Duomo; alle 11.30 l’arcivescovo, monsignor Domenico Umberto D’Ambrosio, presiederà la liturgia domenicale in Cattedrale. Seguirà un momento di incontro in Episcopio sui temi dell’Amoris laetitia. Nell’occasione, l’arcivescovo farà dono ai giornalisti del suo nuovo documento magisteriale “Amoris laetitia: La vera scultura di Dio”, che rappresenta un invito alla lettura e alla riflessione sull’Esortazione apostolica postsinodale di Papa Francesco. L’incontro è aperto a tutti i giornalisti ma anche a tutti coloro che, a vario titolo, operano nell’ambito dell’informazione.