Diocesi: Assisi, videomessaggi del vescovo Sorrentino “Il sinodo in pillole”

Brevi videomessaggi nei quali il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, sintetizza i capitoli del libro del Sinodo recentemente pubblicato, “Tu sei la nostra gioia”. Si chiamano “Il sinodo in pillole” e vogliono essere “un modo agile – spiega il vescovo – di aiutare la comunità a comprendere l’importanza di questo libro che traccia il percorso che abbiamo condiviso attraverso il Sinodo diocesano”. Monsignor Sorrentino esorta alla lettura integrale del testo, aggiungendo però che “attraverso questi brevi riassunti, queste ‘pillole’, che sintetizzano il contenuto di ciascun capitalo, i lettori sono aiutati nell’apprendimento e nell’assimilazione dei contenuti”. Le “pillole”, 13 in tutto, vengono messe in rete a cadenza quindicinale. “Con le dovute cautele e attenzioni anche la Chiesa – conclude il presule – si deve adeguare ai nuovi strumenti tecnologici che la comunicazione ci mette a disposizione. Vogliamo dare e avere informazioni in tempo reale. Vogliamo sempre più essere alla portata della gente, con un’attenzione speciale ai giovani, ridando slancio all’annuncio del Vangelo. Anche questo è essere ‘chiesa in uscita’, come ci chiede papa Francesco”. I video sono disponibili sulla pagina Facebook della diocesi e sulla homepage del sito diocesano.