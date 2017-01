Diocesi: Albano, al via mercoledì Settimana unità dei cristiani con mons. Semeraro, il vescovo Siluan e il pastore Luca Negro

Sarà la veglia ecumenica in cattedrale, mercoledì 18 gennaio alle 20.30, ad aprire le celebrazioni nella diocesi di Albano in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18–25 gennaio) sul tema “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”. La veglia sarà presieduta dal vescovo Marcello Semeraro e condivisa dal vescovo della diocesi ortodossa romena d’Italia, monsignor Siluan, e dal pastore della comunità evangelica ecumenica, Luca Maria Negro, presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei). Nel quinto centenario della riforma protestante, sarà il pastore stesso a proporre la meditazione, mentre letture, canti e gesti saranno condivisi dalle tre confessioni presenti. “Gli incontri e le iniziative di preghiera, importanti e significative in molte parrocchie – dice don Francesco Angelucci, direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo – saranno un aiuto, in termini di idee e stimoli, per altre comunità che vorranno impegnarsi più vivacemente, con la preghiera e le iniziative, nel cammino ecumenico, sul quale papa Francesco ci sta dando una scossa davvero molto forte”. Tra gli altri appuntamenti in calendario, il 20 gennaio alle 18.30, nella parrocchia di Santa Maria di Galloro, ad Ariccia, una lectio divina guidata dal pastore Negro; il 24 gennaio alle 19.30, a Nettuno, nella Collegiata dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, una veglia ecumenica condivisa con la parrocchia ortodossa di Sant’Agnese e arricchita dalle testimonianze della comunità di Sant’Egidio sui corridoi umanitari.