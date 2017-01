Conferenza Parigi: Erekat (negoziatore Palestina), “Francia e altri Paesi riconoscano la Palestina”

Il negoziatore palestinese, Saeb Erekat, ha salutato con soddisfazione la dichiarazione finale della Conferenza internazionale di Parigi per la pace in Medio Oriente nella quale si ribadisce la necessità di arrivare alla soluzione “Due popoli, due Stati” e di “porre fine all’occupazione militare israeliana cominciata nel 1967”. In una nota, diffusa nella serata di ieri, lo storico negoziatore palestinese ringrazia i Paesi partecipanti alla Conferenza per il loro “impegno a favore del diritto del nostro popolo di stabilire il nostro Stato sovrano indipendente, e vivere fianco a fianco in pace e sicurezza accanto ad Israele”. Si tratta per Erekat di “un messaggio a Israele, potenza occupante, di rispettare il diritto internazionale e quello umanitario internazionale di porre fine all’occupazione militare della Palestina per il raggiungimento della pace e della stabilità nella regione e nel mondo”. “È giunto il momento – scrive Erekat – di smettere di trattare Israele come un paese al di sopra della legge e di ritenerlo responsabile delle sue sistematiche violazioni del diritto internazionale e dei diritti del nostro popolo”. La nota invita la Francia a “riconoscere immediatamente lo Stato della Palestina entro i confini del 1967 con Gerusalemme Est come sua capitale”. Analoga richiesta di riconoscimento viene fatta a tutti i paesi presenti alla conferenza di Parigi di ieri, Ue e Ue compresi, che “hanno sempre sostenuto l’importanza della soluzione dei due Stati come l’unica praticabile”.