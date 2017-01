Cile: attentato a presidente impresa mineraria statale. Vescovi, “violenza che richiama episodi del passato”

“Ci preoccupa che la violenza irrompa con modalità che consideravamo episodi del passato”. Lo scrive il segretario generale della Conferenza episcopale cilena e vescovo ausiliare di Santiago del Cile, monsignor Fernando Ramos, in seguito all’attentato – fortunatamente senza conseguenze – subito venerdì da Óscar Landerretche, presidente del Codelco, l’impresa mineraria statale del Cile che utilizza e sfrutta i giacimenti di rame nazionalizzati (i più grandi del mondo). Il presidente della società ha ricevuto un pacco esplosivo nella sua abitazione. La Chiesa cilena esprime la sua solidarietà al presidente del Coldelco e alla sua famiglia: “Allo stesso tempo confidiamo in un sollecito chiarimento delle cause di questo biasimevole gesto”.