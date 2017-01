Avvenire: a novembre 2016 è stato il quarto quotidiano generalista più venduto

Secondo le rilevazioni Ads relative al mese di novembre 2016, il quotidiano nazionale di ispirazione cattolica “Avvenire” con 124.450 copie medie al giorno si conferma al quarto posto nella classifica dei maggiori quotidiani generalisti nazionali per diffusione dopo “Corriere della Sera” (322.393), “La Repubblica” (244.313) e “La Stampa” (176.437). I dati si riferiscono a tutte le tipologie di copie diffuse (cartacee, digitali e la somma delle due). Nello stesso mese, anche “Il Sole 24 Ore” (197.709) e “La Gazzetta dello Sport” (159.948 da martedì a domenica, 181.225 per l’edizione del lunedì) hanno una media di copie vendute al giorno più alta superiore a quella di “Avvenire”. A novembre, la testata diretta da Marco Tarquinio ha registrato rispetto al mese di ottobre 2016 un sostanziale equilibrio diffusionale nell’ambito delle copie cartacee (109.853 copie vendute, con una lieve flessione dello 0,6%). Per quanto riguarda la versione digitale, invece, si è registrato un notevole incremento (+18,7%) con il numero di copie vendute passate da 12.295 a 14.597. La diffusione complessiva è aumentata dalle 122.817 copie medie al giorno di ottobre alle 124.450 di novembre, facendo registrare un aumento dell’1,3% rispetto al mese precedente.