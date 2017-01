Associazioni: Notai cattolici, il 18 gennaio in udienza dal Papa

380 persone appartenenti all’Associazione italiana dei notai cattolici (Ainc) parteciperanno il 18 gennaio all’udienza di Papa Francesco. Il giorno prima ascolteranno una riflessione del consulente ecclesiastico dell’Ainc don Orazio Pepe.

“Sarà l’occasione – spiega Roberto Dante Cogliandro, presidente dell’Associazione italiana notai cattolici – per rilanciare i due progetti sostenuti dall’Associazione nello spirito di Francesco: notai in carcere e notai in parrocchia, due iniziative che stanno coinvolgendo decine di professionisti in tutta Italia per offrire gratuitamente servizi ai tanti che hanno bisogno di un confessore laico, di una soluzione a problemi spesso essenziali come l’adozione di un figlio, una piccola eredità o un ricongiungimento familiare per gli immigrati”. “Tante piccole esigenze – prosegue – che noi professionisti possiamo aiutare a risolvere per persone che vivono situazioni di grave disagio economico e sociale. Professionisti in uscita, dunque, che vadano in mezzo alla gente, incontro ai loro bisogni”. Sarà organizzata anche una giornata di spiritualità e di servizio, che si concluderà con una messa celebrata dal vescovo di Assisi monsignor Domenico Sorrentino.