Arte e architettura liturgiche: Pcc-Cei, giovedì 19 gennaio la presentazione a Roma del progetto “Educarsi alla bellezza”

Creare una “mappa” per capire se e quale sia l’offerta formativa destinata a chi lavora – o lavorerà nei prossimi anni – nell’ambito della committenza ecclesiale, della creazione di opere d’arte destinate ai luoghi di culto. E’ l’obiettivo del progetto “Educarsi alla Bellezza. Indagine sulla formazione del clero e degli artisti in vista della committenza di opere d’arte per il culto cristiano”, realizzato dal Dipartimento “Arte e fede” del Pontificio Consiglio della cultura (Pcc) e dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei, col sostegno della Fondazione per i Beni e le attività culturali ed artistiche della Chiesa. L’iniziativa sarà presentata il 19 gennaio alle 11.30 presso il Pontificio Consiglio della cultura alla presenza del cardinale presidente Gianfranco Ravasi e del segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino. Il progetto, si legge in un comunicato, “vuole evidenziare quale sia il livello di formazione estetica e storico-artistica del clero secolare e religioso, degli operatori pastorali e culturali delle diocesi (docenti di religione, catechisti, guide turistiche, volontari), e quale formazione specifica sia rivolta agli artisti chiamati ad operare in ambito ecclesiale (architetti, pittori, scultori, musicisti, orafi, fotografi) per realizzare opere che si inseriscano nei luoghi di culto e siano a servizio della liturgia”. L’indagine sarà sviluppata su tutto il territorio italiano e prenderà in considerazione i dati relativi agli ultimi 3 anni (2014-2016) e tutte le iniziative svolte a vari livelli (corsi universitari, master, cicli di conferenze, convegni, settimane di studio, riviste e pubblicazioni). I risultati di questa ricerca, raccolti in un apposito sistema informatico, faranno emergere domande e problemi sui quali riflettere per proporre successivamente le opportune iniziative.