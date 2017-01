Turismo: vescovi Abruzzo e Molise, convegno su “Territorio bene da tutelare e proteggere”

“Il territorio un bene da tutelare e proteggere. I cammini e i borghi patrimoni delle nostre terre”: il convegno, promosso dalla Pastorale per il turismo della Ceam, Conferenza episcopale abruzzese molisana, inizialmente previsto per il 7 gennaio, si svolge oggi, a partire dalle 15.30, presso “La piana dei mulini”, Colle d’Anchise (Campobasso), nell’ambito dell’annuale incontro “La voce del pastore”. Intervengono: mons. GianCarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Boiano, per l’indirizzo di saluto e una riflessione sulla ruralità; mons. Angelo Spina, vescovo della diocesi di Sulmona-Valva, delegato Ceam per la Pastorale del turismo, per un intervento tematico; Dino Angelaccio, Tourism For All; Mario Ialenti, direttore regionale Ceam pastorale Turismo e sport. Al termine saranno eseguiti brani musicali degli artisti della zampogna a cura dell’associazione Zampognari del Molise.