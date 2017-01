Solidarietà: Medicina Solidale, da lunedì a Roma la distribuzione dei primi 50 pasti donati da McDonald’s di Borgo Pio

Lunedì prossimo, 16 gennaio, alle ore 12, i volontari dell’associazione Medicina Solidale si recheranno presso il punto vendita di McDonald’s di Borgo Pio per ritirare i primi 50 pasti che verranno subito dopo distribuiti – dagli stessi volontari – alle persone senza fissa dimora. La modalità di consegna sarà la seguente: una parte dei pasti verrà distribuita subito ai clochard presenti nella zona di Borgo Pio e San Pietro.

Successivamente i volontari di Medicina Solidale trasporteranno – con un furgoncino – i pasti rimanenti presso l’ambulatorio di strada “San Francesco”, in via della Lungara, 141/a, dove continuerà la distribuzione. Il pasto prevede: un doppio cheeseburger, delle mele fresche tagliate in busta e una bottiglietta d’acqua.