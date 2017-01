Settimana della misericordia: CasAcli aderisce all’iniziativa dal 22 al 29 luglio

“CasAcli”, la struttura di accoglienza delle Acli a Roma, aderisce alla Settimana della misericordia. L’iniziativa è promossa dal portale ospitalitàreligiosa.it per offrire a persone o famiglie che vivono in situazioni di disagio economico o sociale, una settimana gratuita di riposo in una struttura selezionata. Come già avvenuto durante l’anno giubilare, le parrocchie individueranno gli ospiti più adatti. Oltre a essere persone in condizioni di disagio, devono essere italiani o residenti in Italia e avere una casa che li accolga alla fine del soggiorno. La settimana che offre “CasAcli” è quella dal 22 al 29 luglio: in quel periodo due persone potranno dormire gratuitamente in una stanza riservata della struttura. Info: http://www.casacli.it/it/