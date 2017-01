Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la morte del cardinale Agustoni. Martedì i funerali

“Per tanti anni sincero e solerte collaboratore della Santa Sede in particolare come prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica offrendo una testimonianza di zelo sacerdotale e di fedeltà al Vangelo”. È il ritratto del cardinale Gilberto Agustoni, morto ieri a 94 anni, delineato nel telegramma di cordoglio inviato dal Papa. Le esequie saranno celebrate dal cardinale decano Angelo Sodano martedì prossimo, 17 gennaio, alle ore 10, all’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana. Al termine della Messa, Papa Francesco presiederà il rito dell’Ultima Commendatio e della Valedictio. Con la sua scomparsa il Collegio Cardinalizio risulta composto da 226 porporati, di cui 120 elettori e 106 non elettori.