Papa Francesco: oggi pomeriggio battezza 8 bambini nati dopo il terremoto

Questo pomeriggio, alle 17, Papa Francesco battezzerà otto bambini nati dopo il terremoto che il 24 agosto ha colpito il Centro Italia. Nuovo gesto di attenzione di inizio d’anno, dunque, per le popolazioni colpite, ricevute già in udienza in Aula Paolo VI il 5 gennaio scorso. La cerimonia di oggi si svolgerà in forma strettamente privata. L’annuncio della liturgia battesimale è stato dato lo scorso 30 dicembre dal vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, durante l’intitolazione ai borghi di Amatrice e Accumoli delle due sale parto dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.