Papa Francesco: nuove nomine negli organismi pontifici

Il Papa ha nominato oggi il cardinale Sean Patrick O’ Malley, arcivescovo di Boston e presidente della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, membro della Congregazione per la Dottrina della Fede. A riferirlo è la Sala Stampa della Santa Sede. Francesco ha nominato inoltre membri della Pontificia Commissione per l’America Latina i cardinali: Baltazar Enrique Porras Cardozo, arcivescovo di Merida (Venezuela); Sergio da Rocha, arcivescovo di Brasilia (Brasile); Carlos Aguiar retes, arcivescovo di Tlalnepantla (Messico). Numerosi, infine, i consultori della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti: monsignor Giovanni Di Napoli, docente di liturgia alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale; monsignor Claudio Magnoli, docente di Liturgia presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale; monsignor Vincenzo De Gregorio, preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra; monsignor Massimo Palombella, maestro direttore della Cappella Musicale Pontificia; José Luis Gutiérrez Martín, della Prelatura dell’Opus Dei, direttore dell’Istituto di Liturgia della Pontificia Università della Santa Croce in Roma; padre Marko Rupnik, docente di arte liturgica presso il Pontificio Istituto Liturgico; monsignor Bruce Edward Harbert, già docente di Liturgia e Teologia Sacramentaria, parroco; Jaume Gonzáles Padrós, direttore dell’Istituto superiore di Liturgia di Barcelona; P. D. Olivier‑Marie Sarr, osb, docente al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo in Roma; Elias Frank, Docente di diritto liturgico presso la Pontificia Università Urbaniana; mons. Patrick Chauvet, docente di Teologia, arciprete della cattedrale di Notre‑Dame in Parigi; padre Robert McCulloch, procuratore generale della Società di San Colombano per le Missioni Estere; padre Olivier Thomas Venard, vice‑direttore dell’Ecole biblique et archéologique francaise de Jérusalem; Marc‑Aeilko Aris, docente alla Ludwig-Maximilian-Universität in München; Donna Lynn Orsuto, docente all’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana, co-fondatrice e direttore del The Lay Centre at Foyer Unitas in Roma; Valeria Trapani, docente di Liturgia presso la Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista di Palermo; Adelindo Giuliani, addetto presso l’Ufficio Liturgico del Vicariato di Roma.