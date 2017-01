Papa Francesco: durato 23 minuti il colloquio con Abu Mazen, poi l’inaugurazione dell’ambasciata palestinese presso la Santa Sede

È durato 23 minuti l’incontro tra il Papa e il presidente palestinese Mahmoud Abbas, conosciuto anche come Abu Mazen. A riferirlo, in Sala Stampa vaticana, è il “pool” di giornalisti ammessi a seguire l’evento. L’udienza è cominciata alle 10.12 ed è finita alle 10.35. Papa Francesco ha accolto Abbas salutandolo in spagnolo: “Mi fa piacere riceverla”. “Anche io sono contento di stare qui”, la risposta del suo interlocutore. Appena seduti alla scrivania, il Papa ha fatto un gesto con la mano, come a dire: “Sento delle cose che mi arrivano”. Poi la presentazione dell’entourage del presidente palestinese – una delegazione di 10-15 persone – tra le quali un uomo che ha detto al Papa di essere sposato con una donna argentina e ha fatto una battuta sul San Lorenzo, la squadra del cuore di Francesco, prima di donargli una maglia di calcio con i colori della Palestina. Nel momento dello scambio di doni, Abbas ha presentato al Papa cinque regali: un’icona antica con il volto di Gesù, una pietra del Golgota presa dalla chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, un dvd con la documentazione sulla ristrutturazione in atto della basilica della Natività, un libro dal titolo “Palestine and the Holy See” sulle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e un’icona dorata della Sacra Famiglia. Il Papa, a sua volta, ha donato al presidente della Palestina la medaglia dell’Anno giubilare appena trascorso e “due miei scritti; sull’amore e la famiglia e sulla custodia del creato”, cioè l’Amoris Laetitia e la Laudato si’ in arabo. L’incontro di oggi avviene dopo l’avvio dell’Accordo globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina del 26 giugno 2015 e contestualmente all’apertura dell’ambasciata di Palestina presso la Santa Sede, che verrà inaugurata oggi dal presidente palestinese – subito dopo l’udienza – in via di Porta Angelica, a due passi dal colonnato di San Pietro.