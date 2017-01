Giovani: Foligno, dal 18 al 22 gennaio una delegazione di studenti rumeni in città per il progetto “Da EurHope a EurHome”

Dal 18 al 22 gennaio una delegazione di studenti rumeni del Collegio Traian Lalescu di Resita (Romania) sarà in visita a Foligno accolti dai loro giovani colleghi dell’Istituto Tecnico Tecnologico Leonardo Da Vinci di Foligno e dell’Istituto Tecnico Economico Feliciano Scarpellini. Questo scambio nasce, spiega mons. Luigi Filippucci, direttore Migrantes della diocesi di Foligno e responsabile del Progetto “Cittadini del Mondo”, da un progetto multilaterale chiamato “Da EurHope a EurHome”, cioè da un’Europa come speranza a un’Europa come casa, nato dall’incontro a Loreto nel 2009, presso il Centro Giovanni Paolo II, di giovani di diverse confessioni cristiane (protestanti, cattolici, ortodossi, anglicani) provenienti dalla Romania, Italia, Inghilterra, Svezia, Danimarca, Croazia e che da alcuni anni ha incrociato il percorso del Progetto Cittadini del Mondo promosso dalla diocesi di Foligno per condividere insieme le tematiche dell’accoglienza, dell’integrazione, del dialogo ecumenico ed interreligioso, della giustizia sociale, della cittadinanza europea, della pace. Un progetto “Da EurHope a EurHome” che nasce con l’ambizione di coinvolgere giovani dei paesi partner ma anche i giovani provenienti da un contesto svantaggiato, con difficoltà sociali, economiche e geografiche, per abbattere i muri dell’egoismo, dell’odio, dell’indifferenza e promuovere il dialogo come architrave principale per costruire ponti relazionali diventando così ambasciatori dell’Europa dei popoli e delle culture. Momento centrale di questa visita sarà sabato 21 gennaio, alle ore 10.30, presso la Sala consiliare del Comune di Foligno dove verrà siglato il patto d’amicizia tra la città di Foligno rappresentata dal sindaco Nando Mismetti e la città di Resita (Romania) rappresentata dal sindaco Ioan Poan. Saranno gli studenti stessi a chiedere ai primi cittadini delle due città di Resita e di Foligno di riconoscere il percorso di amicizia già in atto tra le scuole e di promuovere gesti concreti d’incontro e di conoscenza anche tra le due città di provenienza, estendendo a tutti i cittadini e le cittadine il beneficio di queste relazioni favorendo scambi culturali, educativi, sociali e di cooperazione.