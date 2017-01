Giornalismo: Caserta, la “Buona Notizia 2016” è “Ruben”, il ristorante solidale di Milano

Un ristorante solidale che offre la cena a un euro a pasto a persone in difficoltà temporanea, per aver perso il lavoro o per altri motivi, segnalate da una rete di 150 associazioni, tra cui spiccano i tanti sportelli di ascolto della Caritas ambrosiana, oltre che i servizi sociali del Comune di Milano. Non una mensa per poveri, ma un vero ristorante con tanto di menu a scelta e tanti chef professionisti, che a oggi ha 3.800 clienti registrati e ha erogato 108mila pasti. Si trova a Milano, in via Gonin 52, nel quartiere Giambellino ed è stato voluto dall’ex patron dell’Inter Ernesto Pellegrini, oltre a essere sostenuto dalla sua fondazione omonima. Ma “Ruben” – così si chiama il ristorante, intitolato a un giovane senza tetto – non fa solo questo: i volontari che ogni sera girano tra i tavoli, cercano di dare una mano che vada oltre il bisogno primario del cibo: trovando un lavoro e una casa per i loro ospiti. La maggioranza dei commensali di Ruben, nato due anni fa ma cruciale per la sua opera in questo anno appena trascorso, ha tra i 18 e i 65 anni, il 63% è italiano (il 19% comprende figli di immigrati), il 37% straniero. E il rapporto maschi-femmine è di 56 a 44.

“Ruben” e il suo ideatore, Ernesto Pellegrini, con la sua famiglia, è la “Buona notizia” che riceverà il “Premio Buone Notizie”, ideato dall’Ucsi di Caserta e organizzato insieme con l’Assostampa, l’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali di Caserta, il corso di comunicazione dell’Issr, l’associazione ScrivEremo, e con il multiblog “Buone Notizie” del “Corriere della Sera”. La scelta di Ruben come “Buona Notizia” è stata presa, infatti, insieme con il multiblog “Buone Notizie” del “Corriere della Sera” tra quelle che mettono in evidenza le positività che ci sono nel nostro Paese. Il premio a “La Buona Notizia del 2016” sarà consegnato sabato 21 gennaio a Caserta, nella Biblioteca del Seminario in piazza Duomo, insieme con gli altri riconoscimenti de “Le Buone Notizie – Civitas Casertana”. Gli altri premiati saranno padre Federico Lombardi; Safiria Leccese; Arturo Mari; ed Eric Jozsef; e i vincitori del concorso Buone Notizie/Scuola.