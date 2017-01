Giornali Fisc: “Kaire” (Ischia), da oggi una rubrica per i piccoli lettori

“Carissimi lettori, siamo ormai entrati al quarto anno di vita del nostro giornale diocesano. In tanti, in questi ultimi mesi avete chiesto uno spazio per i più piccoli, una rubrica che dialogasse con loro che sono la nostra ricchezza, il nostro sorriso, la nostra speranza…”. Lo scrive Lorenzo Russo, direttore di “Kaire”, settimanale di informazione della Chiesa di Ischia. Con il numero di oggi nasce infatti uno spazio dedicato ai più piccoli. “Con l’aiuto di Maria De Gregorio, mamma lavoratrice e animatrice per bambini ormai per passione, con quasi venti anni di esperienza in attività ludico-ricreative per i più piccoli, vorremmo iniziare un dialogo con i nostri bambini per far emergere tutta la loro positività e perché no, dar loro un po’ di spunti interessanti su vari argomenti, anche quelli che voi stessi potrete proporci”. Il direttore aggiunge: “Segnalateci le vostre iniziative, gli appuntamenti sull’isola che possono essere adatti per loro, e soprattutto: scriveteci, inviate disegni, progetti, letterine, proposte. Che sia la rubrica più bella del giornale”. Nelle due pagine interne del settimanale dedicate a “Kaire dei piccoli” si trovano diversi spazi fra cui “La parola di vita”, “Il laboratorio verde”, “La posta dei piccoli”.