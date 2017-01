Diocesi: Vercelli, domani la Giornata del seminario

L’arcidiocesi di Vercelli celebrerà domenica 15 gennaio la Giornata del seminario. Duplice l’aspetto dell’iniziativa: il primo – si legge in una nota – è “legato al seminario di Vercelli come struttura architettonica” mentre il secondo riguarda “i seminaristi, ossia i giovani che si lasciano interrogare dal Signore e decidono di seguirlo sulla strada di una consacrazione totale a Lui”. “Nella situazione attuale della Chiesa eusebiana non mancano i semi di speranza, che incoraggiano a proseguire i percorsi avviati”, prosegue la nota, nella quale si sottolinea come “fra i giovani che, ad oggi, hanno iniziato un cammino di discernimento e approfondimento vocazionale serio e ‘formale’, quattro sono in collegamento particolare con la Fraternità sacerdotale residente nell’antica Abbazia di San Nazzaro Sesia, dove vivono un’esperienza di preghiera, di condivisione e di servizio”.