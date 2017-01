Diocesi: Spoleto-Norcia, martedì 24 mons. Boccardo incontra i giornalisti

Martedì 24 gennaio la Chiesa celebra la memoria liturgica di S. Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Come tradizione, l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, incontrerà i giornalisti per un breve momento di preghiera e per un tempo di confronto. Sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione terremoto in Valnerina e a Spoleto per quanto attiene le attività coordinate dall’archidiocesi. L’appuntamento è per le 11, presso la biblioteca arcivescovile “Mastai Ferretti”, sala di lettura “don Andrea Bonifazi” (Palazzo arcivescovile, Via A. Saffi, 13, a Spoleto). Al termine, condivideremo insieme un aperipranzo.