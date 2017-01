Diocesi: Salerno, martedì 24 un incontro per ricordare il venticinquesimo anniversario della Giornata mondiale del malato

Martedì 24 gennaio, alle ore 17, presso la parrocchia Maria SS. Del Rosario di Pompei, nel Rione Mariconda, a Salerno, si terrà un incontro formativo, organizzato dall’Ufficio per la pastorale della salute della arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, per ricordare il venticinquesimo anniversario della Giornata mondiale del malato istituita da San Giovanni Paolo II il 13 maggio 1992. Interverrà Nicola Silvestri, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera universitaria OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona di Salerno. Seguirà il saluto di don Vito Granozio, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute. L’incontro è rivolto a medici, infermieri, operatori sanitari, mondo del volontariato, enti e associazioni, movimenti, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, ministri istituti (lettori e accoliti), ministri straordinari della comunione e a quanti vorranno partecipare.