Diocesi: Ragusa, “training” per coppie sulla tenerezza

“La tenerezza è come il peperoncino nel cuscus, è come il miele della terra, è come un’oasi di calma in cui il cuore parla e i sensi si ascoltano”. Così l’Ufficio di pastorale familiare della diocesi di Ragusa presenta “Non abbiate paura della tenerezza”, due fine settimana di “training” per “coppie di sposi e fidanzati che vogliono migliorare la loro relazione, sperimentando strade nuove che comportano un viaggio spirituale e relazionale”. Le giornate saranno il 18-19 e 25-26 febbraio presso il Consultorio familiare di ispirazione cristiana di Via Cartia 3, a Ragusa, con una quota di partecipazione di euro 25 a coppia. “Il training – dichiara don Romolo Taddei, psicoterapeuta e direttore dell’Ufficio diocesano, che con i coniugi Dina e Giovanni Pitino condurrà il corso – è già stato sperimentato con grande entusiasmo in varie parti d’Italia. Si è trattato di un’esperienza illuminante, affascinante e che ha suscitato nelle coppie partecipanti interesse, coinvolgimento e una risposta entusiasta. Tanto è vero che alcune coppie hanno coinvolto altri amici e hanno manifestato la voglia di continuare personalmente il processo di crescita sperimentato durante il training”. Il corso mira “a chiarire il significato dell’intimità e presentare la tenerezza nei suoi passaggi e nelle sue modalità espressive con il conforto di alcuni modelli antropologici e teologici”.